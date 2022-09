Luisa W inició conteo regresivo para su parto y ya confirmó algunos cambios

Se acerca una de las fechas más esperadas para millones de internautas y para la familia Cataño Giraldo, conformada por la bella empresaria Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno, quienes están a vísperas de conocer a su segundo bebé: Domenic, que tiene expectantes a una importante suma de personas.

Esto, no solo por el anhelo normal de conocer cómo será el pequeño físicamente y en su personalidad, sino por conocer también, cómo le irá a la también creadora de contenido en su segundo proceso de dar a luz. Recordemos, que ella misma ha exteriorizado lo diferentes que han sido sus gestaciones, pues con Máximo, según sus palabras, no tuvo tantos síntomas, náuseas, malestares y cambios hormonales, como si los está viviendo con su segundo bebé.

Es por ello, que aunque con la fé puesta en Dios, la propia Luisa también está a la expectativa por conocer cómo será este nuevo proceso, que al parecer, ya inició su conteo regresivo y comienza a mostrar los primeros cambios importantes previo a su nacimiento.

Así lo dejó saber la también cantante en su más reciente historia de Instagram, donde se sinceró con sus seguidores, sobre por qué se ha enfocado en crear contenidos tipo tutorial de maquillaje y dejó de lado sus habituales videos de los outfits que usaría para ocasiones específicas. Esto, tiene que ver con los fuertes cambios que comienza a tener, a puertas de su segundo parto.

"La pregunta del millón: ¿por qué no he vuelto a hacer videos de outfits? porque nada me sirve, nada me sirve, literalmente me la pasó en licras así y ya, cómoda, porque no, en este punto no puedo ser muy creativa con los outfits realmente, como que sería, no sé, no he podido, ya nada me queda", expresó Luisa.