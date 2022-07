Luisa Fernanda W sobre los cambios que ha tenido tras ser mamá

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W sigue apoderándose de las ten dencias digitales desde que se reveló públicamente la noticia de su embarazo y sexo de su bebé Domenic, el cual será un niño con el que completará el tercer hombrecito de su hogar.

El analizar que ahora es una mujer con empresa, con una pareja y su segundo hijo en camino hizo que la antioqueña hiciera una retroinspección sobre el giro de 180° que ha dado su vida, al ver pasado de ser una niña que jugaba con barbies, una joven aventurera a una mujer de familia.

"Aquí estaba introspectando, pues, ya el 16 de julio cumplo años, Dios mío cada día estoy más adulta, con 2 hijos, Diosn ¿en qué momento? si yo hace anda que estaba jugando barbies, hace nada que empecé con esto de los videos siendo una niña".

Sus palabras no pasaron en vano por su comunidad de seguidores, que también recordó con ternura la Luisa del pasado, la luisa soñadora, alegre y carismática que hoy está materializando todo lo que alguna vez les compartió que quería para su vida.

Luisa W sorprendió con un nuevo ASMR

Tras esto, Luisa confesó que en los últimos días varios de sus seguidores le habían pedido un clip de ASMR donde se mostrara ingiriendo alimentos que generaran antojo en la audiencia y fiel a su estilo, complació a sus fanáticos con un clip comiendo algunas golosinas: papitas fritas, bombones, gelatina, galletas, etc.

Como era de esperarse, los comentarios de sus millones de seguidores no tardaron en llegar, en su mayoría expresando su satisfacción por el clip. Sin embargo, también hubo quienes manifestaron su irritación con estos sonidos.

"que linda .... Ese embarazo te tiene guapísima... bendiciones me relaje ahora a comer", ""Que gracia le hayan a estos vídeos? A mí me estresan un chingo", "Hay dos tipos de personas, A los que les encanta y les da satisfacción estos sonidos y los que los odiamos y nos fastidian jajaja yo soy la segunda, no lo pude ni ver completo, no pasé de la gelatina", "Queda uno antojado de mecato" y "me parecen un chiste esos videos" fueron algunos de los comentarios.

