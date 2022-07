Luisa W se le midió a cantar profesionalmente música popular

La empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W soprendió a sus millones de seguidores al mostrar adelantos de lo que será su nuevo sencillo junto a su pareja y padre de sus hijos Pipe Bueno, quien al parecer le contagió el amor por el género popular, al que por primera vez se aventuró a cantar profesionalmente.

Se trata de un cover de la emblemática ranchera "El último adiós" que la pareja ya grabó a dueto y que durante este fin de semana, comenzará la producción y rodaje del videoclip oficial para lanzarla al público. Vale aclarar, que es un gran reto en la carrera artística que ha hecho la mujer hasta ahora, ya que nunca se le ha escuchado en este ritmo.

Así lo dejó saber la propia Luisa Fernanda en su dinámica de preguntas, donde también anticipó que este no será el único lanzamiento musical que verán de ella en las próximas semanas.

Posteriormente, dejó sonar otro adelanto de otro de sus sencillos, que en esta oportunidad, siguió inclinada hacia el género urbano, que se trata de una mujer que se despide definitivamente a ese amor que la lastimó.

"Y si me llamas yo te cuelgo y no me busques que de ti ya no me acuerdo, te mentiría si te digo que te pienso, no te bebería así esté en medio del desierto muriéndome de sed, no estoy para tus cuentos, tú me jodiste y me tenías para el momento", se logra escuchar en la canción.