Así reaccionó Pipe Bueno al maquillaje y trabajo de Luisa W

La empresaria antioqueña Luisa Fernanda W viene siendo tendencia por el reciente lanzamiento de su nueva línea de maquillaje para labios, con los que ha impactado el mercado nacional por su calidad y costos. Desde luego, la joven aprovechó su lanzamiento para hacer una transmisión en vivo junto a su pareja Pipe Bueno, para plantear una dinámica donde su relación y productos fueran los protagonistas.

Por ello, Luisa comenzó indagándole sobre qué pensaba él al tener una compañera sentimental que hoy crecía como empresaria y que estaba estrenando nuevos productos en su compañía.

"Divino porque sé que es un sueño que se ha hecho realidad y en este caso la boca siempre ha sido un punto muy especial a la hora de tu maquillaje, entonces siento que este productos y estos labiales son súper importantes para Divva y para la gente que te sigue y yo sé que lo has hecho con mucho amor, he visto el proceso, he visto las ganas que le has puesto y las cosas cuando se hacen con amor siempre salen bien", respondió Pipe.