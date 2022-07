Luisa Fernanda W reveló tierno video de Pipe Bueno besándole la barriguita

La influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante Pipe Bueno derritieron de ternura a miles de sus fanáticos luego de mostrarse muy cariñosos.

La encargada de revelar el tierno momento fue la creadora de contenido, quien, a través de su s historias en su cuenta de Instagram, donde suma más de 17 millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró junto al artista en medio de un merecido descanso.

La famosa pareja se fue de viaje a un paradisíaco lugar en compañía de la familia del cantante en marco del cumpleaños de Miguel Ángel Bueno, hermano del artista.

Mientras disfrutaban de un momento en la piscina, la paisa se dejó ver sentada en la orilla y el artista aprovechó para besarle la barriguita de casi seis meses de embarazo.

Recordemos que están esperando a su segundo hijo Domenic, como decidieron llamarlo, y quien llegará a hacerle compañía a su hijo Máximo.

El caleño se mostró dándole muchos besos a la pancita y hablándole a su pequeño, enamorando a miles de admiradores.

Tras su revelación y luego de ser reposteada por páginas como Famosos Hasta la Z, varios internautas los llenaron de halagos por el romántico momento y les desearon lo mejor con la pronta llegada del nuevo integrante de la familia.

Asimismo, la influenciadora aprovechó para dejarles un inspirador mensaje a sus seguidores sobre la importancia de luchar por los sueños.

Reveló uno de sus métodos para tener claras las metas que quiere, señalando que siempre lleva con ella una libreta donde escribe lo que desea obtener y dejar atrás.

“Escribo agradeciendo en tiempo presente eso que quiero manifestar. Hace cuatro años escribí un texto súper bonito de un sueño que tenía y que hoy en día es una realidad y me pongo a pensar que uno no solo atrae las cosas con solo escribirlas, sino trabajar por esos propósitos porque no todo es como que lo pienso y lo atraigo, no, levántate todos los días a trabajar por eso, porque si lo empiezas a construir desde ya, mañana eso va a llegar, cuando uno trabaja por lo que uno sueña, no hay cómo fracasar”, contó.