El look de Luisa Fernanda W para acompañar a Pipe Bueno a sus grabaciones

Como es usual, en sus redes sociales, Luisa Fernanda W compartió con sus más de 17 millones de seguidores, su look del día, para mostrar el outfit que utilizó para acompañar a Pipe Bueno en las grabaciones de sus producciones.

En su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora publicó un video en el que reveló que Pipe Bueno la invitó a una de sus grabaciones, confirmando de paso que él ya está filmando en la segunda temporada de la serie de Disney en la que él está trabajando.

En el video, Luisa Fernanda W reveló que ella ya estaba lista para salir, pero antes de hacerlo quiso mostrarles a sus fans, a detalle cada uno de las prendas de su outfit y posteriormente mostró que para la ocasión ella escogió un enterizo blanco, escotado en las espalda ya que es ideal para el clima soleado que estaba haciendo, afirmando que le horma muy bien.

El atuendo fue complementado por unos tenis blancos, uno lentes oscuros con marco negro, accesorios color plateado y dorado y un bolso blanco y negro.

“Miren este enterizo tan hermoso, tan coqueto aquí en la espalda, me encanta como horma y para este clima, así caliente divino, está muy fresco. Me voy a poner estas gafas y estos son los accesorios que tengo, combinar dorado con plateado, más este bolso que es uno de mis favoritos, es uno de los que no me quito de encima y listo”, dijo Luisa Fernanda en el video.