Luisa W compartió reflexivo mensaje con sus seguidores

La empresaria y creadora de contenido antioqueña Luisa Fernanda W aprovechó su más reciente ráfaga de historias para compartir un poderoso mensaje con sus millones de seguidores, donde les invitó a disfrutar de la soledad, compartiendo desde su experiencia personal, lo sano que ha sido para ella aprender a desapegarse situaciones y personas.

Los momentos a solas para mí son primordiales, me ayudan a hacer trabajos de introspección, he aprendido a no atarme a nada ni a nadie por duro que sea en muchas ocasiones, y esot es lo más difícil.