Luisa Fernanda W responde a las mujeres ‘criticonas’

En su cuenta de Instagram con más de 17 millones de seguidores, la creadora de contenido colombiana, Luisa Fernanda W se despachó en contra de todas las mujeres que la critican por su estilo y sus gustos en la ropa.

Esta bella influenciadora, quien recientemente expresó sentirse frustrada por ver a su hijo enfermo, suele mostrar en sus redes los outfits que usa en diferentes ocasiones, los cuales, por lo general, tienen colores llamativos, suelen ser ajustados y, muchas veces dejan ver las bellas partes de su cuerpo.

Sin embargo, este tipo de atuendos no siempre le gustan a todo el mundo y, especialmente las mujeres, la critican por ello. Así respondió Luisa a esos comentarios no tan positivos.

“Yo me quedo impresionada cómo hay mujeres tan criticonas que son: ‘Ay no, pero por qué se viste así, qué son esas combinaciones, que qué ordinaria, que una cosa. Ay ya cálmate, no pues cálmate no sé diosa de la moda, personal shopper de Kim Kardashian, no sé. Vea, lo único que yo les digo es que cada quien con sus cosas, cada quien con sus gustos” expresó la influencer.

Y es que Luisa explicó que, con su cuerpo, tiene el privilegio de ponerse la ropa que quiera y verse divina. Incluso hizo la analogía con un costal que no siempre se ve bien.

“Yo me puedo colgar un costal y, como yo tengo un cuerpo tan lindo, tan bien cuidado, pues a mí todo se me va a ver lindo. Me puedo poner la cosa más ordinaria y salgo a la calle y me voy a ver preciosa, me voy a ver lindísima, porque el que es lindo, es lindo y que me llamen la más convencida por amar mi cuerpo y por saber que me lo he cuidado para que sea un cuerpo saludable y bello. Entonces sí, me puedo colgar un costal y me voy a ver preciosa. Entonces deje usted de criticar y más bien preocúpese usted por vestirse a su gusto, a su amaño y no verse ordinaria ay y a cuidarse también para que se vea una mamasita”.