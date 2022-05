Luisa Fernanda W habría confirmado su embarazo

Desde hace varias semanas que la creadora de contenido Luisa Fernanda W viene siendo tendencia por las fuertes sospechas de embarazo que han surgido tras los cambios anímicos y físicos que ella misma a reiterado sentir y por los "antojitos" y cambio de look que está repitiendo de su embarazo con Máximo.

Al respecto, Luisa dejó claro días atrás, que si está o no en proceso de gestación se darán cuenta con el pasar de las semanas, porque de su boca no saldrá nada de información, por lo menos hasta que no se sienta convencida de hacerlo.

"si estoy o no estoy embarazada, ¿por qué tengo que salir a gritarlo a los cuatro vientos?...si estoy realmente embarazada, lo contaré cuando decida hacerlo con "bombos y platillos" y de manera cómoda y no por los constantes acosos de la gente". Recordó que un proceso de gestación es algo que no se puede ocultar, por lo que el tiempo siempre dará o no la respuesta que tantos esperan.

Tras varios días con el tema en silencio y la notable ausencia de sus contenidos habituales, la también empresaria quiso explicar parte de las razones y entre ellas, anticiparía la gran noticia, según lo interpretaron sus seguidores.

"En unos días les voy a contar algo súper chévere que les quiero contar y esa es la razón por la cual no he estado haciendo videos tan seguidos como les estaba haciendo hace un mes, pero bueno, se los quiero contar, denme un brake, un tiempito para saber cómo contárselos y y nada, se los agradezco, de verdad que gracias por apoyarme tanto", dijo la antioqueña.

Continuó reiterando que no le cabe la gratitud en el pecho por el enorme cariño que recibe a diario. Esto, la motiva inlcuso a poder conocerlos personalmente, como ya ha tenido la oportunidad de hacerlo con algunos. También afirmó que buscará fuerzas de donde pueda para crearles nuevo material.

Luisa Fernanda W ¿confirmó su embarazo?

Tras confesar que tenía un anuncio muy importante para darle a sus seguidores, la paisa añadió que llevaba casi un mes sin hacer ejercicio, por un proceso que estaba viviendo, ¿embarazo?

"Llevo más de un mes sin hacer ejercicio, que no me pasaba hace mucho y mucha gente me ha criticado, "Luisa estás muy flaca, estás muy delgada" pero nadie sabe por lo que estoy pasando...bueno, les contaré", concluyó.

