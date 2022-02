Luisa Fernanda W llevó miradas a su escote con diminuta prenda

La creadora de contenido y también empresaria Luisa Fernanda W es una de las mujeres más sonadas y seguidas de las plataforma digitales, primero, por su contenido y después por sus empresas y por las experiencias como mamá y esposa, del cantante de música popular Pipe Bueno.

Esto, hace que gran parte de lo que públican los socialities de manera conjunta e independiente, se convierta rápidamente en tendencia digital, por los casi 17 millones de seguidores que alberga en su Instagram.

El ejemplo más reciente de ello, fue su post con diminuto crop top, donde habló de lo orgullosa que se siente por consolidarse como influencer, empresaria, ahora cantante y aún así, no abandonar sus funciones como pareja, mamá, hija, etc.

Cada día más visionaría, y muchos me llamarán “loca” pero este mundo es para los “locos” que no les da miedo arriesgar, fracasar, y volverse a levantar para así poder triunfar. El amor y la disciplina me han llevado a explorar otros mercados por fuera de las redes sociales, como la industria cosmética, los restaurantes, y la tecnología...que cada día me tienen más orgullosa.