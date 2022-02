Luisa Fernanda W presumió orgullosa sus emprendimientos y Pipe Bueno la elogió

La talentosa Luisa Fernanda W no deja de sorprender a sus seguidores, quienes han sido testigos de todas sus facetas; pues además de ser una bellísima influenciadora en el mundo de la moda y el maquillaje, Luisa tiene varios emprendimientos y es cantante.

No dejes de leer: Luisa W responde si Pipe Bueno la deja salir con sus atractivos atuendos

Con sólo 28 años, Luisa es bastante popular en las redes sociales siendo una de las influenciadores más reconocidas y exitosas de Colombia. Es así que la empresaria compartió y presumió con sus 16.7 millones de seguidores en Instagram los tres emprendimientos que tiene en este momento.

“Cada día más visionaría, y muchos me llamarán “loca” pero este mundo es para los “locos” que no les da miedo arriesgar, fracasar, y volverse a levantar para así poder triunfar. El amor y la disciplina me han llevado a explorar otros mercados por fuera de las redes sociales, como la industria cosmética, los restaurantes, y la tecnología. Si no saben de qué les hablo los invito a seguir parte de mis 3 emprendimientos que cada día me tienen más orgullosa. @elranchomx @bff_app @bedivva Gracias a todas las personas que son parte de estos equipos tan maravillosos, sin ustedes estos sueños no serían posibles”, escribió Luisa en la red social.