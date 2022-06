Luisa Fernanda W envió mensaje tras pedirle outfit para las “criticonas”

La influenciadora Luisa Fernanda W envió un contundente mensaje a sus millones de fanáticos.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, la joven compartió un video en el que se mostró respondiéndole a quien le sugirió a luciera un outfit a todas las “criticonas” y “envidiosas” de la red social.

En la grabación, se dejó ver luciendo un ajustado y largo vestido de color blanco, el cual acompañó con un bolso, unos tacones bajitos y el pelo recogido.

Allí no solo presumió su belleza y voluptuosas curvas, sino que también lució orgullosa de sus más de tres meses de embarazo, acariciando su barriguita de su segundo bebé, fruto de su relación con el cantante Pipe Bueno.

Al iniciar el clip enseña el mensaje por directo que le llegó de una seguidora, la cual le elogia uno de sus Reels de sus outfits.

“Un outfit para las criticonas y envidiosas de Instagram”, se logra leer a lo que Luisa Fernanda W la redirige a mostrarse muy elegante y con dicho atuendo envía un mensaje de empoderamiento y amor propio.

Luisa Fernanda W envía mensaje a sus fans

“Hoy no quise ser sarcástica, solamente quería mostrarles este vestido que amé. Nada hace más hermosa a una mujer que la confianza. Nunca permitas que nadie en el mundo te diga que no puedes ser quién eres”, escribió sobre la publicación, mientras modelaba su outfit.

“Tan bonita”, agregó la paisa en la descripción de la publicación, en la que logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de elogios por su belleza, actitud y palabras.

"Lu, eres divina y empoderas a más de una mujer en todas sus facetas! Espero que siempre irradies esa luz", "yo quiero verla en jeans, buso y tenis, debe verse hermosa", "la mami más hermosa", "te queda espectacular ese vestido y qué hermosa pancita, todo te queda muy bonito, sinceramente, no es la vestimenta, es la actitud con que la usas, bendiciones", "empoderadas siempre", "gracias por empoderarnos, por ser quién eres y mostrarte tan real con nosotros, eres una mujer muy admirable, te amo y te aplaudo mujer guerrera", "ojalá me hubiera visto así embarazada jajaj yo parecía un bulto de papas", "Aaaawww me encanta, divis divis”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

