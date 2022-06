Luisa W dice que no es tolerante con las críticas desde que está embarazada

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 17 millones de seguidores, la creadora de contenido colombiana, Luisa Fernanda W, quien recientemente anunció el embarazo de su segundo hijo con el cantante y actor Pipe Bueno.

La reconocida influencer, quien reveló cómo son las mañanas de Máximo, habló con sus seguidores acerca de otro cambio que ha tenido en su personalidad debido al embarazo, pues últimamente se ha vuelto más contestataria con los malos comentarios que muchos internautas le hacen.

“Desde que yo estoy embarazada, estoy intolerante. Y yo soy una persona muy tolerante, pero, desde que estoy embarazada no, tengo como esa intolerancia así ahhh. Y a veces toca pues gente que comenta cosas y toca vea pum responderles porque pues la intolerancia del embarazo, Dios perdóname. Y discúlpenme ustedes también cuando a veces pues como que no me la dejo montar es que pues marica ya jajaja. Pero yo creo que es el embarazo, si no estuviera embarazada como que agh, pero discúlpenme” explicó Luisa en sus historias.

Y es que recordemos que la influencer ha contestado a las críticas por sus atrevidos vestidos con sus palabras, diciendo que la forma de vestir es un tema de personalidad y que ella está muy segura de su cuerpo y que por eso puede lucir los vestidos que ella quiera.

“Si tú lo portas con personalidad, si te sientes bien con lo que tienes puesto, lo vas a lucir excelente y se te va a ver precioso. No importa la forma de tu cuerpo, no importa si es caro, si es barato, o sea, si lo portas con actitud, te verás muy bien […] Me gusta de todo tipo, a veces me puedo vestir muy pulcra para muchos y hay días en los que me vestiré así y me vale” dijo Luisa en alguna ocasión.