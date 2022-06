“La Barbie colombiana”, así llaman a Luisa Fernanda W por look de muñeca

La influenciadora Luisa Fernanda W enamoró a miles de sus fanáticos luego de mostrarse vestida como una Barbie.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, la joven compartió un video en el que se mostró luciendo un outfit inspirado en esta reconocida muñeca.

“Quiero ver un look inspirado en la Barbie”, le comentó una seguidora, a lo que no tardó en complacerla y recreó un atuendo basado en ella.

En la grabación se mostró primero luciendo una levantadora para luego mostrarse totalmente empoderada luciendo un corto y ajustado vestido de color fucsia, con un gran escote.

Dicho look lo acompañó con unos enormes tacones de plataforma del mismo color, un bolso y usó una peluca de tono rubio.

“Outfits que a ti no te gustan”, escribió la paisa en la descripción de la publicación.

Sus seguidores la llenaron de halagos

Tras su revelación, logró más de 80 mil “me gusta” y cientos de comentarios donde la llenaron de halagos.

“LA BARBIE COLOMBIANA más hermosaaaaaaa", "tú tienes demasiado oficio, con tener un hijo, tú trabajo, ser ama de casa! Eso para mí es oficio, y crear contenid. Eres preciosa!", "amo esos zapatos", "esta mujer tan creativa", "mi Barbie favorita", "demasiado hermosa", "tú puedes ser lo que quieras ser", "me recuerda a la película como si tuviera 30", "una embarazada muy pink", "me encanta", "la más tesa", "yo embarazada no me aguantaba ni los tenis jajaj y mi Luisa se ve hermosa carambas", "siempre bella", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, la creadora de contenido continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus diversas publicaciones para redes sociales.

Entre ellas, sobre sus outfits para diversas ocasiones, tutoriales de maquillaje, tips de belleza, vlogs de estilo de estilo vida acerca de su trabajo y su maternidad.

Además, de estar disfrutando de su segundo embarazo, fruto de su relación con el cantante Pipe Bueno, el cual anunciaron hace pocos días a sus millones de seguidores.

Según dieron a conocer, se encuentra con más de tres meses de embarazo, por ahora, desconocen si será niño o niña, pero tiene claro el nombre que le pondrán, pues según destacaron es unisex.

Asimismo, Luisa Fernanda W también sigue trabajando en sus respectivos emprendimientos como su restaurante, su aplicación de famosos, sus productos de maquillaje y más.

