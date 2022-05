Luisa Castro divierte con videos sobre Karen Sevillano y Yailin, pareja de Anuel

La influenciadora Luisa Castro divirtió a miles de sus fanáticos luego de mostrarse realizando graciosos videos para redes sociales basados en audios de su colega Karen Sevillano y en uan de las canciones de Yailin ‘la más viral real’.

Por medio de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió las grabaciones, en las que hizo lypsinc.

En ambos videos se dejó ver desde su casa luciendo cómoda ropa deportiva y una faja de color negro.

En el video en el que usó uno de los audios de la influenciadora caleña, recreó la escena sobre una posible ruptura.

“Si yo termino con una persona a las 3, a las 3:15 me gusta mi otro a las 3:15 me lo voy vacilando mami. El que quiera su luto que se lo guarde su mamá ve, porque el que me descuida y me deja, me pierde es porque se tiene que atener a verme con otro y verme rápidamente, porque si lo que está esperando es que terminemos y yo me saque la c*** y la meta en un cajón está es pero bien equivocado, se lo voy diciendo de una buena vez, cómprate una escalera y bájate de la nube porque eso no va a pasar”, se le escucha decir.