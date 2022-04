Lina Tejeiro sufrió un incidente que le dejó una herida en su rostro

Lina Tejeiro, una de las actrices más activas de las redes sociales, sufrió un pequeño incidente que le dejó una herida en su rostro y generó preocupación no solamente a la actriz, sino a los más de 9 millones de seguidores que la actriz tiene en su cuenta oficial de Instagram, y todo por aparentemente no ser precavida a la hora de darle amor a su mascota.

A través de sus historias de Instagram, la talentosa actriz publicó varios videos en dónde se le puede una notoria herida a la altura de la ceja y en dichas historias Lina Tejeiro revela que en la noche del martes sufrió un incidente con su mascota, de nombre Romeo, que la mordió mientras dormía y ella se acercó a darle un beso, pero no tuvo cautela al hacerlo y él reaccionó mordiéndole el rostro.

“Miren lo que me pasó, Romeo me mordió, Romeo me mordió, pero no es culpa de él, él estaba dormidito profundo y yo me acerqué a darle un beso y seguro no hice el ruido suficiente y de una me mordió, él ni siquiera se despertó, yo creo que reaccionó directo a morderme y miren como me dejó”, dijo Lina Tejeiro.