Javier Cardona cuenta su versión del altercado entre Yina Calderón y Lina Tejeiro

La semana pasada se vivió por redes sociales una de las fiestas más polémicas de influencers colombianos, pues se celebraba el cumpleaños de Aida Victoria Merlano.

En el evento asistieron importantes figuras de la farándula colombiana como Lina Tejeiro, Yina Calderón, Karen Sevillano, entre otros.

En medio de esta celebración, se vivió un polémico momento en el que Yina Calderón, un poco pasada de tragos, quiso buscar un enfrentamiento con la actriz Lina Tejeiro.

Karen Sevillano, quien acompañaba a Lina en su mesa, contó en redes cómo fue este acercamiento y, además, mencionó que Yina llegó hasta donde estaban ellas de la mano del influencer Javier Cardona.

Pues bien, es el momento de Javier de contar lo que él vivió porque tanto Karen como él dicen que fueron las únicas dos personas que escucharon las cosas que Yina le quería decir a Lina, pues la actriz no escuchó a la influencer, pues se fue inmediatamente de la mesa cuando la polémica mujer llegó.

“Hay una parte del bochinche que no se contó y fue esta: el por qué yo llegué a la mesa con Yina de la mano y la cosas no son como las están pintando. Resulta que yo me encontré con Yina, Yina estaba en la mesa tomada, y me empezó a hablar y no le entendí. Entre las cosas que me decía, me preguntó que si yo ya había felicitado a Aida, yo le dije: ‘No bebé, yo no la he visto, no la encuentro’” dijo el influencer en su video.