Juanse Quintero recuerda con cariño el día que ganó ‘¿Quién es la máscara?’

El actor y presentador bogotano, Juanse Quintero, a quien recientemente se le vio, junto a su esposa, apoyando artistas callejeros; publicó en sus redes sociales un video del capítulo de ¿Quién es la máscara?, en donde él se consolidó como el ganador de las dos temporadas.

La parte del capítulo que posteó Juanse fue en la que Lina le dedicó unas palabras por el personaje tan maravilloso que formó con El Zorro.

“Querido Juanse, llevamos 20 años en esto luchando y buscando hacer nuestro sueño realidad… se me está quebrando la voz. Qué gran personaje construiste, qué grandes emociones despertaste en nosotros a través de una máscara que no se mueve, a través de una máscara que no gesticula. Es claro que eres un gran artista y que lograste emanar esa energía tan maravillosa que tienes a través de una máscara. Eres grande y vas para arriba. Te lo mereces” dijo Lina en ese momento.