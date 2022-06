"Lo voy a querer toda mi vida" Lina Tejeiro sobre Andy Rivera

El nombre de Andy Rivera y de la actriz llanera Lina Tejeiro sigue siendo vinculado, pese a los muchos años en que anunciaron públicamente su separación. Esto, tras los fuertes rumores de reconciliación que han surgido durante estos años y las númerosas coincidencias que han sido compartidas por diversas páginas de entretenimiento digital, que apuntan a que la pareja ha intentado varias veces recuperar su relación, pero a juzgar por la actualidad de ambos, han sido fallidos esos intentos.

Aunque sus pronunciamientos han sido escasos, la "Reina del TikTok" aprovechó su más reciente contenido de Youtube para aclarar 10 cosas que sus seguidores suponen sobre ella, entre esas, que sigue enamorada de quien ha sido el gran amor de su vida, Andy Rivera.

Ante esta pregunta, la mujer cambió radicalmente su tono y rostro, ya que es consciente que está exponiendo sentimientos muy privados y por ello, se cuidó para hacerlo con las palabras indicadas.

Yo creo que aquí si no están suponiendo correctamente, es una suposición obviamente...es una persona que fue muy importante en mi vida, una persona con la que duramos muchísimos años, donde intentamos muchísimas veces como reconstruir una relación, pero finalmente, la situación no nos lo permitió...no estabamos como maduros emocionalmente, no estábamos estables tampoco, entonces como que no funcionó.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó ratificando que pese a ello, está segura que lo va a querer por el resto de su vida, pero querer de una manera diferente, ya que tiene claro que el amor evoluciona y cambia y en este momento está segura que el amor de ellos dos ha cambiado mucho a tal punto que no pudieron ser pareja, pero evolucionaron hacia otro lado.

Continuó relatando que lo va a querer por siempre, porque creció junto a él, porque durante casi nueve años han intentado de todas las maneras salvar su relación, pero no lo han logrado. Sin embargo, todo este tiempo intentando recuperar lo que hubo, le ha hecho coleccionar momentos muy bellos y otros de aprendizaje que los harán quererese siempre.

Pero enamorada, enamorada como tal, no, yo creo que como les dije, ya el amor cambió, no se acabó, no lo olvidé, es imposible, porque para olvidar tendría que borrar nueve años de mi memoria...no puedo decir "no me importa", porque es una persona que fue supremamente importante en mi vida, pero es un amor diferente, le tengo un aprecio muy fuerte pero creo que es hasta ahí y enamorada no, pero con ganas de enamorarme.