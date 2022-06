Lina Tejeiro y el divertido video sobre sus ganas de trabajar

Más de uno se identificó con la actriz Lina Tejeiro en su más reciente video publicado en su cuenta de Instagram. Y es que la actriz dejó ver cómo sería su reacción cuando busca trabajo, todo esto bajo un doblaje que hizo a la perfección.

Y es que en el video de la actriz se dejó ver haciendo un audio donde está una persona en lo que sería su entrevista de trabajo y le preguntan que si quiere el empleo y está satisfecha a lo que ella responde con toda sinceridad que no. Luego se da cuenta que su respuesta no fue la mejor y en lugar de arreglarlo, decide ser más sincera aún, y contar que es adulta, tiene gastos y responsabilidades y no puede hacer más que salir a trabajar pues es la única forma que puede generar dinero e ingresos.

En el video se puede ver a Lina Tejeiro casi que llorando y además haciendo un acento mexicano doblado que fue destacado por sus miles de seguidores en redes sociales. Además, que los comentarios no se hicieron esperar pues todos destacan siempre de su talento, y las evidentes razones por la que es una de las mejores actrices del país, a consideración de sus fanáticos.

Una nueva Lina

Lina Tejeiro en un día mostró varias facetas de su vida, pero también decidió dejar mensajes claros sobre todo para esas personas que la siguen desde el creer que es perfecta o que no comete errores, o que incluso no tiene “imperfecciones” en su cuerpo. Por eso, Lina Tejeiro decidió mostrar una fotografía sin filtros, sin ediciones para resaltar esos rasgos de su cuerpo que pocos ven pero que al parecer ella tiene muy claros y presentes, y que, pese a que admitió que está luchando con muchas inseguridades, en este momento se está dando muchas dosis de amor y está aceptando y amándose tal y como es.

Además, dejó varios mensajes de amor propio a sus seguidores, a saber, que es normal muchas cosas de la vida, pero que toca salir adelante. Lina Tejeiro destacó en sus videos de su cuenta de Instagram, que el proceso de amarse uno mismo es lento, pero seguro y gratificante, así que la invitación fue esa.

Actualmente está feliz, mostrando esos momentos inéditos de su vida donde es feliz junto a su familia, pero también junto a sus mascotas que son fundamentales para ella, tanto que agregó a un nuevo miembro a la familia, y esta vez mujer. Una perrita que tiene a todos sus seguidores enamorados.