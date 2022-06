Lina Tejeiro mostró sus “imperfecciones” en redes sociales

Todos en redes sociales siempre ven a Lina Tejeiro en sus fotografías, videos y más contenidos y solo pueden definirla como perfecta, divina, diosa, y más, y es por eso que seguramente ella decidió hacer una publicación muy real en su cuenta de Instagram.

En redes sociales se pudo ver cómo la actriz se mostró en una foto sin filtros, sin mayores detalles y además con un sentido y directo mensaje sobre ella, sobre cómo se ve y lo que muchos podrían catalogar como “imperfecciones”.

En la imagen se puede ver a Lina Tejeiro como siempre, incluso muchos aseguraron que no le han notado ninguno de los “detalles” que ella aseguró tener en su cuerpo. Y es que Lina se describió para sus miles de seguidores en Instagram y generó cientos de comentarios entre los que destacaron que nada de lo que ella se ve en el espejo se lo ven ellos, mientras que otros aseguraron que era un acto de valentía y de amor propio hacer saber que ella no es perfecta, que lo sabe y así se ama.

En un texto bastante extenso, Lina Tejeiro hizo una especie de lista sobre cómo se ve y quería que el resto de quienes la ven también lo hicieran. “Así soy: blanquita con imperfecciones, manchitas, fibrosis, cicatrices, espinillas, vellos, pelos, un obligo raro para muchos y hermoso para mí, una ceja diferente a la otra, un ojito más grande que otro”, expresó de entrada la llanera.

También agregó que no solo físicamente tiene “imperfecciones”, sino internamente y las quiso hacer públicas. “Con muchos sueños por cumplir, con errores que corregir, con inseguridades que aún trabajo en ellas, luchando contra mi procrastinación, tratando día a día tener una mejor relación con mi cuerpo, tengo pensamientos que me generan ansiedad, tengo una pasión por seguir despertando empatía en mi ser, un corazón lleno de amor, muchas ganas de seguir conociendo el mundo, siempre lista para vivir la vida porque entendí que vida solo hay una”.

Con estas palabras y luego un video en su cuenta de Instagram, Lina Tejeiro dejó saber que está en esos momentos en los que se ama, más que a nadie en el mundo, que no ha sido fácil, que es un proceso lento de amor propio, de acabar con sus inseguridades, pero está segura que va por la mejor de las vías y lo va a lograr.

