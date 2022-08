Así respondió Lina Tejeiro tras críticas por granos en su rostro

La actriz Lina Tejeiro respondió a sus millones de fanáticos en su cuenta de Instagram a quienes la criticaron por los granos que le salieron en su rostro.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, la llanera se mostró desmaquillada lista para salir al gimnasio y hacer su entrenamiento, sin embargo, algunos de sus seguidores se fijaron en los granitos que le salieron.

Debido a esto, la influenciadora no tardó en responderles, no solo a quienes hicieron énfasis en ello, sino también en criticarla al respecto.

Lina Tejeiro respondió a sus haters por sus cambios hormonales

“Quiero agradecer de todo corazón a todas esas personas que me están diciendo que tengo tres barritos en la cara, de verdad muchas gracias porque sin ustedes yo no me hubiera dado cuenta, como yo no tengo espejos en la casa, ni me sirve el selfie del celular, ni nada. ¡Ay oigan! No critiquen mi hormonalidad por favor, todavía sigo siendo una adolescente jajaja”, expresó con sarcasmo y el humor que tanto la caracteriza.

Asimismo, decidió agregar un chiste sobre la situación y demostrar lo poco que le importan los malos comentarios que le puedan hacer sobre ello.

“Lo que voy a hacer es no dejarme caer agua en estos tres barros porque donde me caiga agua se me forma un barrial ni el hiju*** jajajaja, tan chistosa”, comentó entre risas.

Posteriormente siguió su camino para el gimnasio confesando que nunca ha sentido ánimo para entrenar, pero sabe que es algo que tiene que hacer y además ya lo tomó como un hábito.

“Yo no siempre tengo motivación para ir a entrenar, la verdad casi nunca digo ‘qué rico, vamos a entrenar’, no, y siempre hago perecita, pero ya lo volví un hábito y cuando no lo hago me hace falta, pero nunca espero a tener ganas porque sino, nunca voy a tener ganas, que es lo que nos pasa a muchos. A mí me pasaba al principio que yo decía ‘ahorita que me den ganas’, no, no te van a dar ganas, párate y hazlo”, señaló.

Por ahora, la actriz continúa con sus rutina de ejercicio, entreteniendo a sus seguidores con su diverso contenido para redes sociales y disfrutando de su romance con el cantante e influenciadora Juan Duque, de quien se ha mostrado muy cautivada y cuyo romance va por muy buen camino.

