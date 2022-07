Juan Duque respondió a quienes dicen que es muy poco para Lina Tejeiro

El cantante e influenciador Juan Duque respondió a sus miles de fanáticos sobre las críticas que ha recibido por su romance con la actriz Lina Tejeiro.

A través de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que reveló una parte de una de sus canciones donde habla sobre su romance con la llanera.

Allí le canta a ella, expresándole que solo tiene ojos para ella y que está dispuesto a estar a su lado pese a los comentarios negativos que puedan recibir al respecto.

Además, les contestó a quienes aseguran que él no es suficiente para la actriz.

En la grabación se ve sentado en el piso comiendo papas de paquete, mientras escucha su sencillo.

“Hay muchas preguntas y poquitas respuestas, bebé por ti ya doblé las apuestas tiran comentarios y eso a mí no me afecta dicen que soy poco para ti tan perfecta y tú estás sanando lo que otra dañó y yo te estoy dando lo que él no te dio, aquí ninguno pierde, aquí ganamos los dos, tiran hate de lunes a viernes y el finde nos perdemos los dos.

Tú eres diferente al resto, me pongo pa’ una me pongo me quito pa’l resto, ay bebé es que tu me convienes, te vienes escuchando mi voz”, logró revelar.