Lina Tejeiro reveló la razón por la que no conoce al hijo de Greeicy

Hace ya varios meses, la pareja que conforman Greeicy Rendón y Mike Bahía trajeron al mundo a su primer hijo Kai, fruto de su amor y esto ha sido de gran alegría para sus miles de seguidores quienes se han emocionado por esta gran noticia.

Y no es para menos porque su relación ha sido de admirar para muchos porque tienen años juntos y este hijo simboliza la firmeza de su relación. Tanto, que más de uno los ven incluso como un ejemplo a seguir en el amor. Una de ellas es Lina Tejeiro, gran amiga de Greeicy Rendón. Y es que ellas se conocen desde hace muchos años y por eso la gran importancia que tiene la actriz para los seguidores de la cantante el saber si ya conoce a su hijo, el pequeño Kai.

Lina Tejeiro decidió responder varias preguntas a sus seguidores en redes sociales quienes no dudaron en hacerle varios comentarios, pero también querían conocer si había ido a la casa de Greeicy y Mike a conocer a su hijo, pero ella de inmediato respondió que no, no ha sido posible.

Y la razón es porque “no he tenido tiempo, y no he podido tomar ese vuelo, pero ya muy pronto”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram para sacar de dudas a sus miles de seguidores, quienes están ansiosos por ese momento en el que ella y su gran amiga se puedan ver, pero también esperar si existe la posibilidad de que en ese momento se le pueda ver el rostro al pequeño niño.

Lina y las tusas

Entre las preguntas que se le hicieron a la actriz resaltó el saber cómo ella superaba una tusa, y esto se debe también a que en sus más recientes videos publicados en su plataforma de YouTube dejó saber varias cosas de su vida personal, laboral, y más.

Entre las preguntas que destacaron fueron cómo superar una tusa, a lo que ella respondió que siempre es mejor llorarla, pero también vivirla cada uno a su manera, porque no todas las tusas son iguales, sobre todo, ella destacó la última relación que le duró muchos años y que eso también influye en cada acción que puedas tomar en cuánto al saber cómo reaccionar para superar ese momento difícil que también lo es, así se pase rápido o no.

También habló de todos los comentarios que ha recibido de sus videos, aunque muchos solo lo enfocaron en la relación y los intentos que tuvo con el cantante Andy Rivera, pero que no se pudo, y pidió incluso que no se hablara más del tema porque ya estaba cerrado y sin vuelta atrás.

