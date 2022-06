Lina Tejeiro apareció en redes sin una gota de maquillaje

Hace varios días que los miles de seguidores de Lina Tejeiro no sabían de ella y por eso cuando apareció más de uno se emocionó al verla en redes. Y es que la actriz no solo se dejó ver, sino que lo hizo de la mejor manera, al natural y sin filtros y esto sin duda enamora a quienes la siguen en redes.

En una fotografía que publicó en sus redes sociales, Lina Tejeiro se dejó ver con un ajustado y diminuto boddy en tono blanco con el que decidió mostrar su entrenada figura, pero también se dejó ver sin maquillaje con la luz artificial de su casa y eso fue suficiente para que le lloverán los halagos.

Y no es para menos, pues la actriz siempre deslumbra cuando decide publicar un video, una foto y mucho más en esas facetas sin maquillaje y mostrando lo que ella considera sus imperfecciones. Lina Tejeiro posó en cuerpo completo con un jean además y su cabello largo y suelto causando cientos de comentarios y opiniones sobre cómo se ve y lo hermosa que está cada día.

Y es que no es la primera vez que Lina Tejeiro decide aparecer en redes sociales sin maquillaje, incluso que decide mostrar sus atributos desde el lado de lo “imperfecto”, pues hace unos días decidió mostrarlos también como un mensaje para esas mujeres que la ven desde la perfección que en ella no existe, pero que sí dejó saber que como está se ama, se valora y se respeta y eso debe ser lo primordial.

Lina no para

Pese a que muchos se preocuparon por la actriz y saber cómo estaba, ella dejó claro que no, no estaba enferma, no estaba pasando por una dura situación, por el contrario, está en sus mejores momentos y hasta está generando contenido de valor para sus miles de seguidores y las diferentes plataformas que decidido abrirse para tener contacto virtual con todos.

Y es que Lina ha decidido mostrar varias de sus facetas, pero también ha queridos mostrar de todo lo que es capaz, de esos restos personales que muy pocas veces había grabado, pero como si esto fuera poco esas versiones que pocos conocen de ella porque se ha dejado ver en granjas con gallinas, cocinando, y hasta de bombera, pero también ha mostrado su vida, sus nueva y lujosa casa, sus mascotas y hasta esos miembros de la familia de los que muy poco se sabe.

