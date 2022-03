Laura Tobón revela cuántos kilos ha logrado bajar luego del nacimiento de Lucca

La presentadora Laura Tobón compartió con sus 3.6 millones de seguidores en Instagram detalles de su maternidad y cómo ha afrontado algunos de los retos presentados desde el nacimiento de Lucca el pasado 29 de diciembre.

Por medio de sus stories, Laura habilitó la caja de preguntas para responder algunas de las preguntas de sus fans sobre su tierno bebé y su nueva faceta como mamá.

La primera pregunta se robó la atención y enterneció con una hermosa imagen en primerísimo plano de los ojos de Lucca. La guapísima presentadora reveló que el bebé tiene ojos de color claro, entre grises y un azul profundo, orgullosa escribió “salió con los ojitos de la mamá”.

Además, confesó que a Lucca no le gusta la tina y por el contrario ama bañarse en la ducha muy cerquita de la mamá. “Lo baño en la ducha todos los días porque no le gusta la tina… ama la ducha con su almaaa. Se siente tranquilo y seguro cuando está conmigo”, escribió Laura.

Tobón también contó que poco a poco ha podido crear su propio banco de leche para el bebé pues come bastante y reveló que se saca la leche “mientras él duerme, mientras responde stories, mientras trato de volver a trabajar, etc”. Laura aseguró que Lucca, en este momento, se alimenta sólo de leche de materna.

Celebrando, Laura también contó que ha podido dormir unas más pues Lucca se ha ido adaptando a una rutina y cada vez se despierta menos en las noches, lo que es un alivio para Laura y su esposo Álvaro Rodríguez.

La presentadora bogotana manifestó que en estos dos meses ha logrado bajar 20 kilos, de los 26 que subió durante el embarazo. También, Laura ha empezado clases de ejercicios hipopresivos para ir reduciendo las medidas y tonificar el abdomen.

“Me subí creo que incluso más kilitos de puro amoooooooor! Ya he bajado 20 me faltan un par mássss, vamos que vamos!”, fue la respuesta de Laura a sus fanáticos.