Laura Tobón contó cómo se siente tras dos meses del parto de su hijo Lucca

La presentadora Laura Tobón contó a sus millones de fanáticos cómo ha vivido su maternidad tras cumplir dos meses de haber dado a luz a su hijo Lucca, fruto de su matrimonio con el empresario Álvaro Rodríguez.

Te puede interesar: Laura Tobón confesó por qué no muestra el rostro de su hijo Lucca

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones y medio de seguidores, la modelo compartió un video en el que se mostró muy emocionada.

“No se imaginan lo lindo que ha sido absolutamente todo, obviamente no ha sido fácil, pero han sido de verdad, lo dos meses más increíbles de mi vida, el amor más grande y puro que he podido sentir ha sido con Lucca, que no me oiga el papá, pero mentira con el papá también ha sido maravilloso, mis dos grandes amores”, mencionó.