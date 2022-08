Laura Tobón respondió a críticas sobre su maternidad con su hijo Lucca

La presentadora Laura Tobón se desahogó con sus seguidores sobre la maternidad moderna en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi cuatro millones de seguidores, la modelo compartió un video en el que se mostró con un micrófono en mano hablando al respecto.

Allí aprovechó para enviarle un mensaje a sus admiradores sobre cómo ha vivido esta nueva etapa de su vida tras la llegada de su pequeño hijo Lucca, fruto de su matrimonio con el empresario Álvaro Rodríguez.

Asimismo, aprovechó para responder a quienes la han criticado, destacando que sí bien no la afectan, en ocasiones, sí la ponen a reflexionar sobre cómo vive su maternidad, pero concluyó que cada quien vive la maternidad de manera individual.

“Lo interesante, por lo menos en mi caso, es que estoy aprendiendo a ejercer mi título de mamá frente a miles de personas. Por mi lado he recibido de todo tipo de comentarios y no ha afectado mi maternidad en lo absoluto, pero sí me ha puesto dudar si lo estoy haciendo bien o no y a la larga lo estoy haciendo a mí manera, no existe la manera correcta universal, existe tu manera correcta, tu maternidad es tuya”, dijo.