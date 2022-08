Laura Tobón dejó sentido mensaje a las mamás primerizas

El pequeño Lucca cambió la vida de la presentadora Laura Tobón y para bien, sobre todo porque con él ha nacido una nueva faceta de ella que es muy admirable por sus miles de seguidores, sobre todo cuando la destaca en sus redes sociales y deja ver tantas realidades que se creen que ella no podría atravesar.

Y no es así, por eso, al igual que muchas mujeres, ella quiso destacar la semana de la Lactancia materna para dejar un mensaje especial a todas las mamás sobre todo a esas que van empezando y que como ella han vivido diferentes situaciones que piensan no podrán salir. Pero, además, les dejó saber que todo pasa, que todo estará bien y que no están solas, y esto para muchas mamás fue un mensaje alentador.

En las imágenes aparece Laura Tobón con su hijo en dos fotografías increíbles, hermosa, y cautivadoras para juicio de sus seguidores. Se puede ver en la primera lactando con todo el amor y la paciencia a su pequeño hijo. Y luego se puede ver a Laura Tobón siendo plenamente feliz con él, como lo ha sido durante estos meses.

“Mamás lo están haciendo muy bien sea como sea su proceso. Las quiero”, escribió la presentadora en su más reciente publicación en su cuenta de Instagram donde los comentarios no se hicieron esperar. Primero por las imágenes que publicó, y segundo por ese mensaje de apoyo que le dejó a las mujeres en ese proceso tan duro, pero al mismo tiempo tan lleno de amor, de cercanía, de magia entre una madre y un hijo.

Laura, una mamá capaz

Y es que desde que Laura Tobón trajo a su hijo Lucca al mundo ha dejado ver esas realidades que también vivió, por ejemplo, la transformación de su cuerpo y todo el proceso que para algunos puede ser lento, pero para ella fue perfecto en volver a su figura ideal, pero también destacó que esa no era una prioridad en su vida, mucho menos después de traer a su hijo.

También mostró cambios en su cuerpo, en su piel, que son normales en el proceso y que las vivió desde el amor que sabe que eso conlleva, porque todo lo hizo por su hijo, al igual que muchas mujeres que atraviesan por eso, se sienten mal, pero quiso dejarles saber que todo es un proceso, que no es eterno y que se pude.

Es por eso que Laura Tobón para muchos de sus seguidores es una mujer capaz, una madre ejemplar y una profesional admirable.

