La Segura y su mamá bailaron frente a la Torre Eiffel en París y así les fue

La influenciadora ‘la Segura’ protagonizó un atractivo baile junto a su mamá Alexandra Mena en medio de su viaje a Europa en compañía de varios de sus amigos.

Tras su paso por la Torre Eiffel en París, las creadoras de contenido no solo se tomaron varias fotografías, las cuales ya presumieron a sus fanáticos, sino que también realizaron una viral coreografía desde allí.

La encargada de revelarlo fue la joven, quien, a través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video de ambas con la Torre Eiffel de fondo al atardecer.

Al ritmo de la canción “Efecto” del cantante puertorriqueño Bad Bunny, cuyo video musical tiene más de 35 millones de reproducciones en YouTube y hace parte de su más reciente álbum “Un Verano Sin Ti”, las caleñas ofrecieron sus mejores movimientos.

“MAMI CUMPLIÓ SU SUEÑO, CONOCIÓ PARIS. TE AMO MONA… TE MERECES LO MEJOR!”, escribió la influenciadora en la descripción de la publicación.

Cabe recordar que, Alexandra Mena quería conocer desde hace mucho la capital francesa, en especial este monumento.

Por medio de sus historias en Instagram, ambas confesaron que durante todo su recorrido por Europa la ciudad que más les ha gustado ha sido sin duda alguna París, sin decir que los otros lugares como Ámsterdam o Roma no sean también sorprendentes.

Sus seguidores dividieron opiniones

Tras su revelación, ambas lograron miles de “me gusta” y comentarios donde algunos las llenaron de halagos, mientras otros no tardaron en criticarlas.

“La gente envidiosa pero al menos están bailando en Paris y no acá", "divinas", "solo plástico", "siento que todas las mamás bailan igual y con los mismos gestos", "y, no les da vergüenza hacer el ridiculo... y, en Paris!!", "pero qué es esta espectacularidad", "esa señora se ve tan ridícula", "ustedes dos me encantan !! tu mami yo la amo!! es un gran y hermosos ser, divinas las dos y precioso lugar", "mamacitas", "preciosas", "20 puntos", "bellas las dos mis amores, Dios la bendigas siempre", "qué lindo es ver las personas siendo felices”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, las dos se encuentran en Roma disfrutando junto a sus amigos de su viaje por Europa y compartiendo con sus millones de fanáticos cómo han vivido esta experiencia.

Asimismo, continúan revelando algunos tips de belleza y despejando algunas dudas de sus seguidores.

