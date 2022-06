La razón por la que La Segura debe usar un carrito personalizado en Europa

Por estos días, La Segura está disfrutando de unos días de descanso en varios países Europa junto a algunos amigos y familiares y ha compartido en sus redes sociales algunas fotografías y videos de varios lugares emblemáticos que ella ha visitado, uno de ellos, la Torre Eiffel en París, Francia.

Sin embargo, los problemas de salud que ella tiene desde hace nueve años y que la han llevado a que sea hospitalizada y que tenga que realizar varios tratamientos, han provocaron que en medio de su paseo ella tenga que utilizar carritos personalizados, sobre todo en los grandes aeropuertos, para poder evitar un poco el dolor que le produce el caminar mucho.

Así quedó registrado en las historias de su cuenta oficial de Instagram donde se puede ver a la realizadora de contenido siendo transportada en uno de esos vehículos, mientras ella asegura que eso, es algo “top” porque ingresa rápidamente en los aeropuertos grandes y además cuando tiene fuertes dolores que salen cuando ella camina bastante.

“Porque lógicamente, paso más rápido, no hago fila en ninguna parte, o sea yo literalmente en tres segundos ya estoy adentro, a diferencia de mis amigos que les toca hacer mucha fila, pero solamente lo hago como en aeropuertos súper grandes o cuando tengo un dolo fuertecillo en aeropuertos nacionales o de Colombia así cuando me toca, lo hago, de resto no y lógicamente lo hago por salud”, dice La Segura en su video.