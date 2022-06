La Segura respondió a crítica de seguidora por cómo se viste en Europa

La influenciadora ‘la Segura’ respondió a una seguidora que la criticó por su forma de vestir en medio de su viaje a Europa.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven decidió contestarle a esta heter y a aquellos que opinan similar.

Durante un recorrido por las calles en Roma, Italia, la caleña se mostró luciendo un pantalón largo y un crop-top de color negro para enviarle un mensaje a quien la juzgó por su outfit.

“A mí me da risa porque una seguidora me escribe dizque ‘tú crees que donde estás, no estás vestida apropiada para el momento’ ¿perdón? Les voy a decir una cosa, aquí está haciendo un calor el hijue***.

Por qué opinan sobre la gente cómo se viste o cómo tiene su cuerpo, eso de verdad me saca de quicio y les voy a decir una cosa ‘yo no cumplo con las etiquetas’.

Si yo fuera para el Vaticano, pero yo no fui al Vaticano, claramente no me vestí… yo para el Vaticano tenía algo seriecito, una camiseta, todo con todo, pero usted cree que con este calor tan hijue*** yo me voy a vestir con más tela, están mal”, expresó.