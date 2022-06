La Segura se queja en redes acerca tomar transporte en Europa

La creadora de contenido colombiana conocida como La Segura, su mamá y varios de sus amigos influencers como Dani Duke, La Liendra, Javier Cardona, Daiky Gamboa, entre otros; se encuentran en un tour por Europa disfrutando de unas importantes vacaciones.

Esta bella caleña, quien recientemente presumió las lujosas compras que ha hecho en estos países, quiso explicar que hay un tema de Europa que no la tiene tan encantada como sus paisajes, la comida o los planes, y se trata de los medios de transporte.

Y es que La Segura se ha estado movilizando en taxi porque no puede caminar mucho tiempo debido a su problema de salud. Así que el tema lo tocó en sus historias de Instagram porque intentó tomar en París un carrito para hacer un ‘city tour’ y no lo logró.

“Vean estamos preguntando si nos podemos ir en un carrito… literalmente no en taxi, sino en esto, mari** eso es una cosa, así como ¿si me entiende?, como un desafío, es que ¿Uno en taxi siempre? En cambio, así conocemos, estamos al aire libre. Yo como no tengo nada que ver con nada… Al final no nos pudimos ir en el carrito que queríamos porque el señor no hacía como esa ruta, pero mari** lo que sí les voy a decir es que es un problema coger como transporte aquí en Europa, o sea como que te preguntan mil cosas, por qué, para qué, con quien y, aparte de eso, como nos ven cara de turistas, cobran… o sea ustedes no saben… precios abismales por llevarte a la cuadra literal y pasan todos los taxis llenos” explicó La Segura antes de que la interrumpiera el ruido de un motor.