La Segura le reclama a su mamá por no dejarle disfrutar su ‘luna de miel’

La creadora de contenido colombiana conocida como La Segura, quien recientemente reveló que le hicieron una ‘liberación’, recibió a su novio uruguayo en su casa en Cali junto con su mamá y el resto de su familia.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 8 millones y medio de seguidores, la influencer mostró algunos de los momentos que pasó con su pareja en su visita y mostró lo mucho que lo extraña ahora que se devolvió a su residencia en Perú.

“Y estaba pensando en que mi novio es un fantasma… ya se me fue mi novio, amigas, estoy muriendo lentamente, ya lo extraño. Pero les iba a decir que mi novio es un fantasma y es un carenalguis porque, por segunda vez, me hizo quedarles mal. O sea, la vez pasada respondimos súper poquito y ayer me dice ‘amor, hágale pues, vamos a hacer preguntas y respuestas’ y yo ‘listo’” explicó la influencer.