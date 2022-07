La Segura respondió si vivirá en Perú tras su nuevo noviazgo, entre otras dudas

La influenciadora ‘la Segura’ despejó varios interrogantes a sus millones de fanáticos sobre su relación con el uruguayo Ignacio Baladan, a quien visitó en Perú, donde reside el creador de contenido.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas para responderlas junto a él y allí la interrogaron al respecto.

Primero respondieron si son novios, a lo que ambos con humor destacaron que están en el proceso.

“Tu amigo no soy, tu amante sí y todo lo otro… nos falta firmar ciertas capitulaciones, por el momento preferimos no decir nada” , expresaron.

Allí la caleña lo interrogó sobre por qué no es su amigo y este le respondió con una curiosa frase.

Debido a que era su último día juntos, pues la colombiana se regresó para su casa en Medellín, los cuestionaron sobre lo mucho que se extrañaran, a lo que los dos destacaron que se harán mucha falta.

Asimismo, aclararon por qué para el influenciador es tan difícil visitarla en Colombia, pues participa en un concurso en un canal en Perú y debe grabar a diario.

Por ello, preguntaron a la Segura si para no tener una relación a distancia ella se irá a vivir a Perú.

“No amigos, creo que no. No está dentro de mis planes, creo que nunca lo va a estar, pero me encanta la gastronomía de acá, la gente, para venir a visitar, pero para vivir no, uno nunca dice nunca, pero no en realidad no, yo sé que no”, detalló.