La Segura contó sin tapujo el "plan motel" que tiene con su novio

La creadora de contenido mejor conocida como 'La Segura' sorprendió en las últimas horas al preguntarle a sus fanáticos por recomendaciones de moteles con todos los juguetes en Perú. Desde luego, esta consulta dejó mucho a la imaginación de sus fans, que rápidamente pensaron que se trataría de una experiencia en pareja.

Sin embargo, minutos después aclaró que estaba redactando el guión para un video bomba que quería grabar horas después en estas instalaciones y que saldrá para el público el próximo domingo.

"No sean malpensados, es para grabarles el video bomba solamente...bueeeeeno, claro que una nunca sabe que pueda pasar...porfa que el motel tenga de tooooodo!, tubo, maquina del amor, jacuzzi, cama, luces, en fin....es paaaa grabar", enfatizó la caleña.

Minutos después, la mujer reveló que ya tenía el guión listo y que estaba mjuy sorprendida porque normalmente tenía un equipo creativo que le ayudaba con ideas, pero que esta vez, fue ella sola quien le dio pies y cabeza a su clip. Ahora, le quedaba prepararse para ir a grabar al lugar en compañía de quien sería su pareja, el modelo Ignacio Baladán.

Posterior a ello, contó que durante el día había estado anímicamente muy decaída para crear ideas y fue allí donde su pareja la motivó para que tomara energías de donde no tenía para sacar adelante sus proyectos. Le recordó que ella podía y que si ponía de su parte, todo lo que planeara podía hacerlo posible.

"Creánme que este video pana les va a encantar, estoy que lo grabo ya amigos porque es muy bueno, es muy bueno y aparte de eso es muy identificable, yo me las conozco mis segureñas...entonces me iré a arreglar porque me voy de moteliada esta noche".