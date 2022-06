La Segura confirmó su relación y dio explicaciones de su "chupetón"

En los últimos días se han avivado las especulaciones que la creadora de contenido Natalia Segura se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con el modelo Ignacio Baladán, quien actualmente reside y desempeña su carrera en Perú, donde la colombiana ha viajado a visitarle para pasar unos días a su lado.

Así lo ha registrado en sus historias de Instagram, donde no ha tenido reparo en subir fotos junto a él, despertando la duda de sus millones de seguidores. Para acabar con los rumores, la influencer aprovechó la dinámica de preguntas para prácticamente confirmar su noviazgo.

Quiero aclarar que aquí nadie está escondiendo nada, oye ni brutos que fueran, pero dejen miar al macho, tiempo al tiempo, hay ciertas cosas que no se dicen pero se ven...es que a la gente quién la entiende, si uno no muestra nada o no dice nada, entonces "hay tan estúpida, como si no supiéramos, obviamente lo está escondiendo" y otras personas si ya uno cuenta o habla de lo que sea, "vea eso, van a durar dos meses, siempre lo mismo"...ya uno no sabe ni qué hacer