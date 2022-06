"No era lo que parecía" La Segura le habría enviado mensaje a su exmanager

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida en redes sociales como 'La Segura' habilitó recientemente la famosa dinámica de preguntas para responder cualquier interrogante que tuvieran sus seguidores, quienes no perdieron oportunidad para indagarle sobre su aspecto emocional actual y sobre la misteriosa manera en que terminó su amistad con quien fue su mejor amiga desde la infancia y manager por muchos años: Isabela.

En comienzo, le preguntaron si había alguna atracción entre ella y su mejor amigo Javier Cardona, a lo que ella confirmó que no, que son como hermanos y que aunque muchos creen que hay algo emocional detrás, no es así "ustedes ven cosas donde no las hay". Adicional, si dio a entender que su corazón está siendo conquistado por alguien, con quien compartió este fin de semana con vino, comida, música y quien en términos climáticos cambió su verano por invierno.

La Segura rompió su silencio sobre su relación con Isabela

Dentro de la dinámica, hubo varias preguntas dedicadas a la fracturada amistad de años entre la creadora de contenido caleña y quien fue su mejor amiga y representante durante años. Recordemos, que sorpresivamente y durante las complicaciones médicas de la caleña, se comenzó a evidenciar una distancia entre ellas, quienes se catalogaban entre sí como hermanas de vida, al punto de cortar definitivamente su vínculo afectivo y laboral.

Entre las preguntas, hubo una que no iba dirigida a su amistad pero que terminó abriendo tema de conversación al respecto. "¿qué opinas de quitarte un tatuaje que significó mucho en su momento?" preguntó una internauta a lo que La Segura aprovechó para reiterar que se quitará un tatuaje que hoy en día no representa nada para ella y sus más fieles seguidores entendieron que se trataba del que se había hecho con su entonces amiga y que ya había anunciado borrarse en días atrás.

Nada opino que si ya no significa nada para ti está bien quitarlo, yo por ejemplo me voy a quitar un tatuaje cuando llegue de varios viajes que tengo, me lo voy a quitar creo que con laser y luego encima de ese me voy a hacer otro.

Posteriormente le preguntaron por su opinión sobre las amistades largas y que llegan a su fin, a lo que está dijo que muchas veces se cumplen ciclos en la vida de las personas y por eso llegan a su fin o "no eran lo que parecían", afirmó la influencer.

