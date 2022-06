La Segura presumió las lujosas compras que ha hecho en Europa

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida en redes sociales como 'La Segura' sigue disfrutando de sus vacaciones por Europa junto a su mamá Alexa Mena, su mejor amigo Javier Cardona y varios de sus amigos más cercanos, entre los que se destacan los también influencers La Liendra y su novia Dani Duke.

Desde luego, cada uno se ha encargado de documentar en sus Instagram personales algunos de los planes más emblemáticos que han hecho. Recordemos que esta travesía por Europa comenzó en Madrid, España, donde todos aprovecharon para visitar algunas de las tiendas más lujosas y exclusivas del mundo, para hacer sus adquisiciones.

Quien más llamó la atención por sus innumerables compras fue precisamente la instagramer caleña, quien dedicó buenas parte de sus historias para mostrar a detalle las compras de lujo que hizo, que fueron desde accesorios básicos, hasta carteras de diseñador.

Lo primero que mostró fue un costoso llavero de Louis Vuitton y posteriormente, unos topitos pequeños de la misma marca. Después mostró el bolso "Bottega" que compró en tono nute, que había querido tener desde hace mucho. Como se puede evidenciar cuenta con una cadena extravagante y brillante.

También mostró el bolso que también compró para su mamá en "Dior". Continuó mostrando la lista de accesorios que también se compró en dicha marca: una gargantilla, una pulsera con el mismo tejido y grosor y unos topitos que hacían "match" con sus demás compras. Las compras en la marca de Christian Dior, culminó con una pañoleta de las que suele usar la caleña en su cabello y carteras.

Cerró su muestra de adquisiciones mostrando la cantidad de maquillaje y productos para el cuidado de la piel que había comprado en exclusiva tienda de maquillaje.

"Invertir a una vida más feliz, cuando sigo que a una vida más feliz, tengo claro que esas son cosas banales, pero nadie me va a decir que no es una felicidad infinita, como tu trabajar y trabajar por tus cosas, y como decir por ejemplo "yo quiero un carro, quiero un carro", bueno para mí es los bolsos, ustedes no saben para mi los bolsos que significan sobre la faz de la tierra, es lo que más me gusta, es que yo digo, quiero trabajar y trabajar, hacer mis ahorros y comprar bolsos", Expresó la segura, quien añadió que aclaraba esto para que después sus palabras no fueran malinterpretadas.