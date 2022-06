Alexa Mena, mamá de La Segura, se enfermó en viaje a Europa

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 8 millones 400 mil seguidores, la creadora de contenido colombiana conocida como La Segura reveló que, en medio del viaje a Europa que está haciendo con sus amigos y su mamá, Alexa se le enfermó.

Esta reconocida influencer, quien recientemente aclaró cómo está su situación sentimental, tuvo que quedarse en el hotel cuidando a su mamá mientras que sus amigos: La Liendra, Dani Duke, Daiky Gamboa, entre otros; salieron a disfrutar de las calles de Madrid, España.

Pero Natalia no se quedó quieta, pues les hizo una serie de historias a sus seguidores para explicarles toda la situación.

“Ustedes no me lo van a creer, pero mi mamá se me enfermó horrible, no durmió en todo el vuelo, vomitó, ha vomitado por ahí 7 veces, se está bañando y se va a empijamar porque la mamita no puede ni vivir en este momento. Entonces le mandé a traer como sueritos, cosas para las nauseas y bueno esto es un jabón y ya. Los niños van a salir ya pues como a tardear, yo obviamente no voy a dejar sola a mi mamá, así que les llegamos a la cena” explicó la influencer caleña.