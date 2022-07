La Segura respondió cómo vive su relación a distancia y más dudas

La influenciadora ‘la Segura’ respondió varias inquietudes a sus miles de fanáticos sobre cómo vive su relación con el uruguayo Ignacio Baladan, entre otras dudas.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones y medio de seguidores, la caleña activó la herramienta de preguntas y allí fue cuestionada sobre qué opina de las relaciones a distancia, tal y como ella lo está viviendo en el momento.

La Segura respondió dudas de sus seguidores

“Hasta ahora yo digo que sí puede funcionar, no sé si a través de los meses y años la distancia pegue demasiado y muchas otras cosas más, pero tiene sus tiempos, sus espacios, les dedican tiempo a sus trabajos, sus proyectos, cuando se ven ya se extrañan, pero sí debe haber demasiado comunicación, estar en contacto, llamadas y demasiado respeto”, expresó.

Asimismo, contestó si perdonaría una infidelidad, detallando que no.

“Perdón lo que voy a decir, pero que yo crea de fidelidad de hombre a ojo cerrado (no). Tener amigos hombres me ha servido demasiado. Los cachos que a mí me han montado, ay Jesucristo, pero honestamente no perdonaría, que haga lo que quiera, pero cuando yo me doy cuenta que me han montando cacho como maguito, me les voy desapareciendo”, dijo.

La cuestionaron sobre si ha sido infiel, destacando que no le ve sentido a hacerlo.

“Nunca en la vida lo he hecho, pa’ eso me quedo sola y me dedico a la put***”, agregó.

También la interrogaron sobre si ha hecho brujería para retener a algún hombre.

“No mami, nunca en la vida pues. El hombre que haya estado y vaya a estar conmigo está porque me quiere, me ama no porque yo esté pendiente de un pelo como una loca ahí, no nunca”, mencionó.

La cuestionaron sobre si le tocara elegir entre su trabajo y el amor qué haría, destacando que necesita un amor que le ayude a crecer también profesionalmente.

“Si estás con una persona que te retrasa, te estanca tus sueños, tus metas, tus proyectos personales, tu trabajo es la persona incorrecta porque el día de mañana los hombres coge su maletica y se van y si usted no hizo nada por su vida, no luchó por sus sueños y escogió a un hombre por encima de su trabajo y para mí es demasiado importante mi trabajo y lo tengo muy claro en mi vida y no me gustaría tampoco retrasar el proceso, ni los proyectos de alguien, ni que atrasen los míos, así que necesito una persona es que me ayude a crecer”, comentó.

