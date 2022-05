La Liendra y el arriesgado traje que usó para un evento formal

En las últimas horas, los más importantes creadores de contenido de Colombia se reunieron en el lanzamiento de "Laick" una marca de la que hasta el momento no se conocen muchos detalles, pero que promete una fuerte llegada en la industria digital del país.

Entre los talentos que resaltaron estuvo el influencer Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra, la actriz llanera Lina Tejeiro, la creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W, la también instagramer Dani Duke, el cantante de música popular Pipe Bueno, la modelo e influencer Sara Orrego, la actriz Aura Cristina Geithner, entre otros.

Sin embargo, hubo quienes sobresalieron por sus sensuales y elegantes pintas y otros, por sus arriesgadas propuestas, donde quisieron salirse de lo tradicional, poniéndole su sello personal a la pinta que debía corresponder con un código de vestuario formal.

Ese fue el caso del también empresario cafetero 'La Liendra' quien se mostró buscando la ropa para el evento realizado en lujoso restaurante de Medellín, tan solo unas horas antes que comenzara. Horas después, se mostró contándole a sus seguidores que había conseguido el tono y estilo urbano que buscaba, sin embargo, aclaró que no se veía usando la pinta formal tal cual la compró y por ello, quiso ponerle su propio sello.

"Okey Liendritas ya compré el traje, pero la verdad yo no me veo con un traje elegante así que le hice unas pequeñas modificaciones, ya ahorita les muestro, pero yo creo que la rompí, vamos a ver", dijo el cafetero, mientras caminaba con la bolsa para arreglarse.

Fue cuestión de horas para que mostrara públicamente la transformación que le hizo a su traje, el cual muy a su estilo, mando a cortarle el pantalón para que quedara como los típicos "mochos" que usa. Sin embargo, no modificó la parte superior del traje, que llevaba una camisa básica blanca y un saco tipo blazer, que hacía juego con el pantalón.

Ey Liendritas, ¿cómo me están viendo pues? tenía que ir elegantico y me armé esta pintica, moché el pantalón, ¿cómo me ven, creen que estoy bien?...no compré corbata pero ¿cómo me ven? yo me siento melo.