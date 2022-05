La Liendra reveló por qué Dani Duke no asistió al cumpleaños de su mamá

El pasado lunes 9 de mayo el creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como La Liendra, sorprendió a su mamá con una gran fiesta para celebrar por todo lo alto su cumpleaños numero 50.

Según se pudo ver por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de seis millones de seguidores, el instagramer alquiló un salón de eventos donde reunió a toda su familia. Este contó con decoración de lujo, show de cocina, dj invitado, camarógrafo y desde luego, una lista de reconocidos artistas, con la que quiso darle una noche inolvidable a su progenitora.

“Liendritas ¡wao! una noche muy especial para mí, los 50 años de mi madrecita hermosa, estoy nervioso, todo el día estuve preparándole su fiesta porque quiero que salga tan especial y tan inovlidable, que me encargué de todos los detalles personalmente, así que vemos que aquí están terminando, está quedando todo hipermega hermoso, yo no sé cómo se celebran unos 50 años, pero yo los estoy celebrando de la forma más inolvidable que le pueda quedar a la cucha”, manifestó en aquella ocasión el influenciador.

De hecho, el cantante de música popular Jhonny Rivera fue quien cerró la noche con broche de oro al presentar un concierto privado para la familia del influenciador. Sin embargo, quien no estuvo presente allí fue su inseparable novia Dani Duke.

Este detalle logró llamar la atención de los seguidores del influenciador, pues desde que hicieron publica su relación, la pareja no se separa a menos que sea por temas laborales. Ahora, varios días después de este gran acontecimiento para la familia de La Liendra, el instagramer reveló el por qué su novia no asistió aquel día.

A través de su cuenta oficial de Instagram y por medio de una dinámica el creador de contenido reveló la verdadera razón del por qué Dani Duke estuvo ausente en este día especial.

“¿Por qué Dani no fue al cumple de tu mamá?”, fue la pregunta que La Liendra recibió, y la que respondió, entre broma, que “La bebé mía no fue al cumpleaños porque ella no se lleva bien con mi mamá. Entonces mi mamá no la quiso invitar… ¡Ahhh! Mentiras. Tenía vuelo por la tarde y llovió acá en Medellín y cerraron el aeropuerto. Entonces por mal tiempo no pudo volar”.