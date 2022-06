¡Fue estrategia! La Liendra y Dani Duke revelaron la razón de su “discusión”

La Liendra y Dani Duke se encuentran disfrutando de unas anheladas vacaciones por Europa; no obstante, la pareja no se encuentra sola, está acompañada de otros creadores de contenido digital como La Segura, Daiky Gamboa, Javier Ramírez, entre otros.

A través de sus redes sociales, los influencers han compartido diferentes anécdotas de su viaje, una de las más recientes ciudades que visitaron fue Paris; sin embargo, en las últimas horas les contaron a sus seguidores que habían llegado a Ámsterdam.

Todo parecía que iba “viento en popa” en esta importante travesía; sin embargo, los fans de Dani y Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, se quedaron sin palabras al conocer que la empresaria fue cortante cuando le preguntaron por su novio.

Resulta que, La Liendra les contó a sus seguidores que quería hacer un recorrido por las catatumbas, situación por la que fue interrogada Dani Duke; no obstante, la joven respondió cortante y dijo que era mejor que le preguntaran sobre otras cosas porque no quería hablar de él.

Varias especulaciones comenzar a surgir frente a esta “discusión”, pues varios de sus fans aseguraban que la pareja había discutido, porque La Liendra se había quedado en París para hacer su video, mientras que, sus amigos tomaron el tren para viajar a Ámsterdam.

No obstante, la misma pareja fue la encargada de ponerle fin a estos rumores y comentó que todo se trató de un favor que La Liendra le pidió a Dani Duke.

Por su parte, Dani cuando salió en cámara recordó lo que les dijo a sus seguidores: “yo por joder dizque no me hablen de él”.

Mi novia dijo que nadie me hablara a mí, porque yo le dije que no me mostrara

Además, Dani Duke contó una anécdota con su mamá, quién quedó bastante sorprendida al ver que, supuestamente, su hija estaba discutiendo con La Liendra. “Mi mamá me pregunta, ¿usted por qué está peleando con Mauricio? ¿Qué me le hizo a la niña?”

No, es que yo ya tenía grabado el contenido de las catatumbas y no quería que ustedes pensaran que ya estaba grabado y simplemente le dije a mi novia que no me mostrara, pero ya, llegamos a Ámsterdam