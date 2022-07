“Les voy a contar mi secreto”, la Liendra da motivadora charla a miles de jóvenes

El influenciador ‘la Liendra’ ofreció un motivador discurso a miles de jóvenes en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de seis millones de seguidores, el creador de contenido compartió un video en el que reveló cuáles fueron sus palabras.

¿Qué es ser buena persona? ser buen amigo, buen hijo, buen hermano. No estoy hablando de que ser buen hijo es darle una casa a tu mamá, todos queremos darle una casa a la mamá, pero primero respetémosla, valorémosla, amémosla. mi mensaje es decirles a los jóvenes hoy que están creciendo que decida ser buena persona y todo en la vida le va a ir súper bien (...) cuando usted le pide a la vida, la vida le va a dar, pero conozco personas que le piden a la vida cosas grandiosas y son una cochinada de personas, antes de pedirle a la vida que te vaya, pregúntate ¿te mereces que te vaya bien? no le hagan daño a nadie” , expresó.

Asimismo, los invitó a que se enfoquen en luchar por sus sueños, por su familia, y no solo en pensar que pueden hacerse realidad.

“De pronto vengo un poquito a dar cantaleta, pero... mi familia es una familia que viene de prostitución, de vender droga y robar y la misión más grande que yo tengo en mi vida, que no la he logrado ni siquiera con plata, es cambiar la historia de mi familia, cortar esa cadena, quiero que mis sobrinitas sí vayan a la universidad, yo no lo pude hacer porque tenía que trabajar y mi mamá no tuvo cómo hacerlo, los invito a cambiar esa historia de su familia”, dijo.