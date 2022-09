La Liendra habló sobre su relación actual con su ex, Luisa Castro

El creador de contenido Mauricio Gómez mejor conocido como 'La Liendra' en las plataformas digitales, habilitó hace tan solo unas horas la famosa dinámica de preguntas donde se comprometió a dar sus puntos de vista sobre diversas pesonas del medio, ya fueran a nivel nacional e internacional.

Como es habitual en estos casos, los seguidores no perdieron oportunidad para poner sobre la mesa, algunos de los más famosos y sonados en los últimos días, ya sea por polémicas en el amor o por asuntos que no se han podido esclarecer completamente, como lo es el caso legal de Aida Victoria y Epa Colombia y el conflicto sentimental entre Anuel AA y su esposa Yailin.

Sin embargo, pasados estos nombres, los internautas tampoco desaprovecharon para meterse a terrenos más personales, donde le preguntaron por su actual relación o contacto con su expareja, la también creadora de contenido Luisa Castro, con quien tuvo una relación de casi dos años.

Contrario a lo que muchos pensaban, el cafetero no se quedó callado y se sinceró sobre su lejanía con ella y sobre lo centrado que está actualmente en su relación.

Nea, a ver qué les digo, la mala...mentiras, no sé, no he vuelto a saber nada de ella, pero espero que esté bien, que le esté yendo bien, cero rencores, ahora estoy muy enfocado en mí y en mi nueva relación, pero espero que le esté yendo bien donde esté y la buena.