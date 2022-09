Aida Victoria dio inesperada opinión sobre Kai, el bebé de Greeicy

Hace tan solo unos minutos la creadora de contenido Aida Victoria Merlano sorprendió con una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde reveló detalles que pocos conocieron sobre lo que fueron estos días, cargados de incertidumbre, nostalgia y mucho amor tanto para ella como para sus familiares.

Por si fuera poco, también aprovechó esta transmisión para hablar sobre un tema del que poco se le ha visto hablar: sobre la maternidad. Fue allí, cuando aprovechó para hablar sobre lo bello que le parecía el bebé recién nacido de la creadora de contenido Daniela Salazar, asegurando que era uno de los pocos bebés que nacían tan hermosos.

Ustedes vieron el bebé de Daniela, de Daniela Salazar, ese bebé nació bonito desde el día uno, la verdad por eso lo muestra, la que no lo muestra, es porque nació feo, a mí no me engañas....¿por qué nació tan bonito? así como que si me entran serias ganas de tener hijos.