La Liendra habló sobre su relación actual con Luisa Castro

El creador de contenido cafetero Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como 'La Liendra' encendió las plataformas digitales en las últimas horas, tras habilitar la famosa dinámica de preguntas, donde se dispuso a confesarle a sus millones de seguidores, "cómo le cae, qué piensa, o qué opina de", los personajes que ellos quisieran plantearle.

Estos no desaprovecharon la oportunidad para interrogarle sobre colegas con los que ha tenido roces recientemente y para cuestionarle sobre su exnovia Luisa Castro, con quien tuvo una sonada relación para sus inicios en redes, pero que por razones aún sin revelar decidieron darle fin, al parecer, con algunas deudas de por medio.

La Liendra habló sobre cómo se la lleva actualmente con su exnovia, Luisa Castro

Recordemos que en ciertas oportunidades, ambos brillaban por sus indirectas al otro, donde Mauro la tildó según muchos seguidores de "interesada", mientras ella, lo dejaba mal parado con detalles de su intimidad. Al parecer, esas asperezas ya quedaron en el pasado, por lo menos para Mauricio, quien en su reciente cajón de preguntas, dejó claro que solo desea cosas buenas para ella y su carrera, aunque nunca volieron a hablarse.

¿Cómo me cae mi ex? me cae normal, no nos volvimos a hablar, espero que le esté yendo muy bien, pero no me cae mal...¿qué pienso de ella? pienso que tiene un gran futuro si es disciplinada y si aprovecha y opino que nada, que la buena, que espero que le esté yendo muy bien en todo lo que esté haciendo.

Sus palabras fueron muy bien tomadas por parte de los internautas, que aplaudieron la madurez con la que se dirigió a ella, demostrando que ya pasó página y que realmente ya superó su relación del pasado.

Recordemos, que recientemente el nombre de Luisa Castro también se vinculó con el de Dani Duke, tras una dinámica que hizo con La Segura, donde se atrevió a hablar sobre uno de los temás que más evita: Luisa Castro y los rumores que ella se metió en la relación.

"Yo no he hablado con Luisa, yo nunca he hablado con ella, nunca fui su amiga... Nunca le he quitado, ni me he metido con el novio de una amiga", afirmó Dani, mientras La Segura reiteró que Dani y La Liendra se gustaron tiempo después de que él estuviera soltero, por lo que considera que “no hicieron nada malo”. Además, la caleña admitió que hubo una distancia entre su amistad con Luisa, aunque ambas se prometieron “llevar la fiesta en paz”.

