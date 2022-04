“Yo nunca he hablado con ella”, Dani Duke se refirió a Luisa Castro

Dani Duke y Luisa Castro, dos nombres que tomaron mucha relevancia hace un tiempo luego de que se conociera de que el influencer Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, había terminado su relación con Luisa.

La famosa pareja de creadores de contenido digital llevaba varios años compartiendo sus vidas; sin embargo, un día todo llegó a su fin y así se lo manifestaron a sus amigos y seguidores.

Sin embargo, tiempo después, La Liendra decidió darse una nueva oportunidad en el amor, esta vez, con la también influecer Dani Duke, a quien relacionaban como una de las amigas de Luisa.

Este es uno de los interrogantes que más suelen hacerse los fans de estos famosos, y aunque varios aseguran que Dani maquillaba a Luisa y coincidieron en varias oportunidades, parece que estos encuentros no fueron tan relevantes, o al menos para Dani, quien en las últimas horas dijo que nunca ha hablado con ella (Luisa).

A través de una divertida dinámica que hizo con La Segura, quien actualmente se encuentra en proceso de recuperación, Dani Duke abrió su corazón y habló de uno de los temas más controversiales de su relación actual.

Yo no he hablado con Luisa, yo nunca he hablado con ella, nunca fui su amiga