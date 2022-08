“Me siento agotado”, la confesión de La Liendra tras críticas por broma a Daiky

El influencer y creador de contenido conocido como ‘La Liendra’ volvió a pronunciarse sobre las críticas y comentarios que han resultado luego de la broma que realizó, junto con su novia Dani Duke, a su amigo y colega Daiky Gamboa.

Al parecer sus seguidores, que ya ascienden a los 6 millones, no vieron con buenos ojos que la pareja le hiciera creer al también influencer Gamboa que le regalaban un carro. A tal punto fue el efecto de la broma que los cibernautas tildaron a 'La Liendra' como una persona humillante.

Y aunque el influencer ya había salido a aclarar que su relación de amistad con Daiky Gamboa es bastante pesada y que por eso había realizado la acción, hoy no pudo contener el silencio y volvió a expresarse por medio de su cuenta de Instagram.

“Me siento agotado”, dice el texto que acompaña a una galería que contiene 5 imágenes. En la primera, aparece La Liendra sentado sobre lo que parece un parlante y tiene la mirada hacia abajo. Le siguen 4 pantallazos de lo que es un escrito sobre la situación que viene presentando:

A veces me pregunto si debo seguir o tal vez debo parar. Sé que cometo errores, pero también sé que soy un ser humano normal de 22 años que los puede cometer. No quiero excusarme de lo que he hecho, pero mucho de lo que pasa no es como lo pintan, siempre hay personas que sacan las cosas de contexto y no les importa cómo yo me siento, tampoco les importa saber si lo que se dice es verdad…